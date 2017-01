Fnac.com est votre adresse incontournable sur le web pour profiter de bons plans et réductions autour de produits des univers Culture, High-tech, Image, Sons, Maison et Jardin. Vous êtes à la recherche d'un code promo Fnac ou d'une réduction utilisable chez ce marchand ? Notre équipe se charge de les sélectionner, vous n'avez plus qu'à disposer ! Découvrez les nombreux codes avantage et promotions proposés par la Fnac sur une large sélection de produits : profitez-en et n'hésitez pas à partager ces bons plans !

Fnac : parmi les leaders de la distribution de produits culturels et électroniques

Acronyme de « Fédération Nationale d'Achats des Cadres » et créée en 1954, la Fnac est initialement une chaîne de magasins française qui s'est spécialisée dans la distribution de produits culturels et électroniques. Que ce soit pour vous ou pour offrir, vous aurez le choix parmi un large catalogue de produits : smartphones, objets connectés, appareils photo et caméscopes, DVD, jeux vidéo et consoles, livres, tablettes tactile, enceintes, jouets, électroménager, tirage de photos ou encore l'achat de billets pour assister à des spectacles. Découvrez et profitez de bons plans et codes promos Fnac pour souscrire aux offres adhérents Fnac et bénéficier des avantages exclusifs sur la livraison express 24 ou la carte Fnac Adhérents.

Concernant la livraison

La Fnac vous propose plusieurs modes de livraison une fois votre commande passée : si vous avez un magasin Fnac à proximité, le plus rapide et le moins coûteux sera de privilégier le retrait en magasin. Bien évidemment, vous pouvez également disposer d'une livraison en Point Relais ou directement chez vous : les frais de port présentés ne sont qu'à titre indicatifs : ils sont proportionnels au volume du colis. Enfin, si vous habitez en région parisienne, vous avez la possibilité de vous faire livrer directement en main propre par un coursier : cette livraison se fait en soirée si vous avez passé commande avant 13 heures.

Les modes de paiement possibles avec la Fnac

Différentes possibilités s'offrent à vous pour finaliser vos achats de manière 100% sécurisée sur le site de la Fnac : carte bancaire, compte PayPal, e-carte bleue. Vous pouvez également finaliser votre commande avec votre carte Fnac, des tickets cadeau ou cartes cadeau. Pour tout achat, vous bénéficiez d'une option « satisfait ou remboursé » dans les 15 jours qui suivent votre achat : il vous sera proposé un échange en magasin ou un remboursement de votre commande. Pour plus de détails sur les modes de paiement, n'hésitez pas à vous rendre sur le site de la FNAC .