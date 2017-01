Principalement réputée pour le sérieux et la qualité de son service client (vente, après-vente, installation, livraison et garanties), l'entreprise Darty s'est également spécialisée en trouvailles de bons plans avec des produits derniers cris souvent vendus à des prix très avantageux. Vous êtes à la recherche d'un code promo Darty ou d'une réduction utilisable chez ce marchand ? Notre équipe se charge de les sélectionner, vous n'avez plus qu'à disposer ! Découvrez les nombreux codes avantage et promotions proposés par Darty sur une large sélection de produits : profitez-en et n'hésitez pas à partager ces bons plans !

Darty : distribution d'électroménager et matériels informatiques

Darty est une enseigne française historique consacrée à la vente de produits électroménagers, high-tech, image et son. Que cela soit pour la cuisine (machines à laver, réfrigérateurs, lave-vaisselles, congélateur, micro-ondes, cuisinières, plaques électriques), la chambre (armoires, meubles de rangements, literie, matelas) ou encore le salon (canapés, fauteuils, chaises, table à manger, écran plats, téléviseurs LED 4K, enceintes, lecteurs Blu-Ray), Darty vous garantit un service de confiance où la gestion de vos appareils et équipements monopolise toute l'attention de ses équipes. Profitez dès à présent des dernières réductions et codes promos Darty pour un confort et une installation complète à domicile.

Concernant la livraison

Plusieurs possibilités s'offrent à vous : pour les colis non volumineux, ils vous seront envoyés sous 4 jours ouvrés via le service Colissimo avec frais de port offerts si le montant de vos achats est supérieur à 20 euros. Vous pouvez aussi demander un envoi en 24 heures, moyennement frais supplémentaires. Si votre colis est inférieur à 20kg, vous pouvez vous faire livrer en 24h directement dans un Point Relais Chronopost. Si votre colis est volumineux, Darty vous livrera gratuitement avec installation et mise en service compris. Les livraisons se font en semaine, il est cependant possible de prendre rendez-vous pour une livraison le dimanche si vous ne pouvez pas faire autrement. Enfin, vous pouvez choisir de récupérer vos produits directement en magasin 1 heure après avoir passé commande.

Les modes de paiement possibles avec Darty

Afin de finaliser vos achats en ligne chez Darty, vous pouvez utiliser une carte de paiement (Carte Bleue, Visa, Mastercard, American Express, Carte Darty, Carte Be Smart by Cofinoga, Carte Aurore) ou un compte PayPal. Vous pouvez également choisir l'option 3 fois sans frais (en Carte Bleue uniquement), après avoir rempli le formulaire en ligne. Si vous utilisez une carte cadeau Darty, vous gagnerez 2 euros en plus de votre commande sur une sélection de produits.