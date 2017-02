Véritable précurseur du e-commerce, Amazon compte aujourd'hui des milliers de bons plans, réductions et codes avantage au quotidien dans ses différents univers allant de la mode, à l'informatique en passant par les livres, les Blu-Ray, les DVD, les jeux vidéo, la literie, l'électroménager, le soin, la beauté et les produits du quotidien.

Vous êtes à la recherche d'un code promo Amazon ou d'une réduction utilisable chez ce marchand ? Notre équipe se charge de les sélectionner, vous n'avez plus qu'à disposer ! Découvrez les nombreux codes avantage et promotions proposés par Amazon sur une large sélection de produits : profitez-en et n'hésitez pas à partager ces bons plans !

Amazon : leader de la vente en ligne en Europe

Depuis son lancement en 1995, l'entreprise Seattlienne a toujours misé sur une qualité de service optimale pour ses utilisateurs. Aujourd'hui, les utilisateurs d'Amazon profitent d'un savoir-faire unique, de recommandations optimisées et d'une possibilité d'achat/livraison plus rapide que jamais. Comme depuis le premier jour, l'expérience de l'utilisateur est au centre des priorités d'Amazon : il est garanti de bénéficier d'une offre « satisfait ou remboursé sous 30 jours ».

De par ses milliers de vendeurs tiers présents sur sa Marketplace, Amazon propose plusieurs millions de références à ses utilisateurs parmi lesquelles des produits de bricolage, sports, loisirs, animalerie, bagagerie, high- tech, informatique, jardin, luminaires, électroménager, instruments de musique, fourniture, hygiène et santé, etc.

Afin de satisfaire une clientèle toujours plus exigeante, Amazon mise également sur ses programmes Amazon Premium et Amazon Famille qui permettent de garantir d'une livraison rapide ou de profiter de produits à prix cassés !

Les modes de livraison proposés par Amazon

Amazon offre différentes possibilités de livraison afin que vous puissiez choisir celle qui vous correspond le mieux : la livraison rapide, la livraison en 1 jour ouvré, la livraison express, la livraison prioritaire, la livraison à la carte, la livraison dans la pièce de votre choix ou encore la livraison au pied de votre domicile. Et pour ceux qui habitent à Lyon, Marseille ou en région parisienne, la livraison en soirée est aussi possible !

Les modes de paiement possibles avec Amazon

Afin de valider votre commande, les cartes de paiement (débit et crédit) sont acceptées : carte bancaire, Visa, Visa Electron, EuroCard/MasterCard, American Express, Carte Aurore et carte prépayée. Sont également acceptés pour finaliser vos commandes les chèques- cadeaux Amazon. Enfin, vous avez aussi la possibilité de créditer votre compte Amazon directement en ligne ou en magasin. A noter que ne sont pas acceptés les chèques ou mandats postaux, les bons d'achat pour les livres, les transferts internationaux, les espèces, les bons de commande, les paiements par PayPal et les virements bancaires. Pour plus de détails sur les modes de paiement possibles, n'hésitez pas à vous rendre sur le site d'Amazon.